Antonia Fontenelle comenta doação milionária de Eduardo Costa para o combate ao coronavírus: - Eu duvido

26/03/2020 | 11:11



Antonia Fontenelle tem uma espécie de amizade colorida cheia de idas e vindas com Eduardo Costa. Conhecida por não ter papas na língua, a youtuber deu o que falar ao comentar a mais recente ação do cantor sertanejo, que teria doado de dois milhões e 500 mil reais ao SUS [Sistema Universal de Saúde] para ajudar no combate ao coronavírus no Brasil.

Segundo informações de Leo Dias, dadas durante o TV Fama da última quarta-feira, dia 25, ele fez uma entrevista com a ex de Marcos Paulo, que deve ir ao ar em breve. De acordo com ele, uma das perguntas foi a seguinte:

- Qual foi a última pessoa que você transou?

E ela respondeu:

- Eduardo Costa.

Quando, então, Leo Dias e Antonia começaram a falar sobre o sertanejo, o colunista quis saber o que ela achou dessa doação milionária do cantor. O que ela respondeu?

- Eu duvido, disse, acrescentando ainda que quer provas, porque ela conhece muito bem o Eduardo.

Eita!