Com coronavírus, Preta Gil realiza exames e volta ao Rio de Janeiro após ter alta médica,

26/03/2020 | 11:10



Preta Gil parece estar recuperada! Na última quarta-feira, dia 25, a cantora publicou no Instagram foto em que aparece no hospital Sírio Libanês em São Paulo. Sem dar detalhes, ela apenas escreveu:

Exames ok. Resultados ok.

Nesta quinta-feira, dia 26, o jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, informou que ela já se recuperou do coronavírus, recebeu alta de seu médico David Uip, também infectado com o vírus, e já retornou ao Rio de Janeiro, onde mora.

O marido da artista, Rodrigo Godoy, também deu a entender nas redes sociais que já está de volta ao Rio.Nos Stories, ele posou em uma selfie na rede e marcou a publicação com a figurinha Em Casa, mostrando que segue recluso.