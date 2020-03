Cleo relembra quando deixou a mãe, Gloria Pires, envergonhada: -Ficou roxa!

26/03/2020 | 11:10



A atriz e cantora Cleo relembrou de um momento constrangedor que passou com a mãe, Gloria Pires, quando criança. Durante participação no programa Que História é Essa, Porchat?, na última segunda-feira, dia 23, ela contou que acabou deixando a protagonista de Éramos Seis envergonhada em um momento no elevador com um homem.

Cleo explicou que a mãe sempre lhe contou histórias e sua preferida era a do Pinóquio, o boneco de madeira que vira menino e, a cada mentira contada, via seu nariz aumentar de tamanho.

- Eu e minha mãe entramos em um elevador, e um homem subiu junto com a gente, super narigudo. A primeira coisa que reparei é que ele tinha o nariz muito grande. Eu sempre fui sem noção mesmo, fazia e falava o que me dava na telha. E não deu outra, virei para o moço e disse em voz alta: O senhor mente muito, contou.

Em meio aos risos da plateia, Cleo entregou que Gloria Pires ficou muito envergonhada, embora o homem não tivesse entendido a situação:

- Nessa hora, a minha mãe ficou toda roxa, morrendo de vergonha, e o homem não entendeu nada, ficou rindo.Coitada da minha mãe. Ela era uma pessoa super séria na criação, e eu toda solta. Eu não penso, sou desligada.