Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



26/03/2020 | 11:02



A USCS (Universidade de São Caetano do Sul) suspendeu o pagamento das mensalidades de abril,maio e junho para os alunos que tiveram o emprego ou o salário afetados pela crise ocasionada pelo novo coronavírus.

Segundo o reitor da Universidade, Marcos Sidnei Bassi, diversos alunos procuraram a instituição com esta preocupação. “Nós vamos postergar o pagamento somente para os alunos que perderam o emprego ou tiveram redução de salário. Ele vai levar o caso para uma comissão, onde vai ser solicitado o parcelamento. Aqueles que continuarem com a gente no segundo semestre vai poder parcelar a partir do ano que vem mas, aquele que trancar matrícula, tem de pagar a partir de agosto”, explica. Como as aulas estão suspensas até o dia 6, e a partir da data será apenas virtual até que a situação se normalize, também haverá desconto de 6% nas mensalidades deste período.

A exceção, segundo comunicado da entidade, fica para o curso de Medicina. Neste caso o financiamento será de 25% do valor de cada uma das mensalidades citadas acima. O edital com todos os detalhes estará disponível a partir de amanha no site www.uscs.edu.br/financiamentoespecial, assim como o termo de adesão.

No momento existem apenas 20 funcionários trabalhando na instituição e os professores preparam as aulas EAD (Ensino à Distância). O restante dos funcionários está em home office.

O departamento administrativo também está com atividades suspensas até dia 6 de abril. Só a partir de então serão divulgados os horários e formas de atendimento ao público de cada área enquanto perdurarem as medidas de restrição de circulação.