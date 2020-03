Petrobras cria diretoria de logística e extingue a de assuntos corporativos

26/03/2020 | 09:45



A Petrobras anuncia alterações em sua diretoria, válidas a partir de 1º de maio. Conforme aprovado pelo conselho de administração foi criada a diretoria de logística, um cargo executivo para o qual foi eleito André Barreto Chiarini, antes assessor da presidência para essa área.

A quantidade de diretores está mantida, com oito posições, já que o conselho também decidiu extinguir a cadeira de Assuntos Corporativos, com a dispensa de Eberaldo de Almeida Neto. São quatro diretorias corporativas e quatro operacionais mais o presidente.

"As mudanças visam gerar maior eficiência na gestão dos ativos logísticos, eliminando ineficiências operacionais e comerciais, reduzindo custos e buscando a excelência e geração de valor na prestação de serviços para a Petrobras. A ênfase às atividades de logística levarão a melhorias significativas no planejamento e, consequentemente, nas operações de E&P e Refino, com estruturas dedicadas ao atendimento ao E&P, downstream, ao desenvolvimento do negócio, e a gestão de estoques e armazéns", diz em comunicado.

Sobre as atribuições da diretoria de Assuntos Corporativos serão realocadas para outras diretorias: Segurança, Meio Ambiente e Saúde ficará sob a diretoria de Relacionamento Institucional; a unidade Suprimento de Bens e Serviços irá para a diretoria Financeira e de Relacionamento com Investidores; e Serviços Compartilhados passará para a de Transformação Digital e Inovação.

E a nota completa agradecendo a Eberaldo de Almeida Neto "ao longo de mais de trinta anos de carreira na Petrobrás e seu importante trabalho à frente da Diretoria de Assuntos Corporativos desde janeiro de 2018".