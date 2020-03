Testamos: por R$ 200, fone bluetooth Philips SHB3175 agrada por qualidade de áudio e bateria de boa duração

Sérgio Vinícius

26/03/2020



O fone Philips SHB3175 oferece uma série de recursos que podem agradar a quem procura um fone bluetooth cumpridor. Oferece qualidade de áudio com grande reforço nos graves e tem bateria de muito boa duração (12 horas tocando sem parar).

O modelo foi desenvolvido para ser usado em atividades de lazer e profissionais ou estudantis. Com isso, além do acerto na reprodução de áudio e no ótimo isolamento acústico, o eletrônico tem funções de gerenciamento de chamadas – atender e encerrar, microfone mudo, recusar, alternar entre duas ligações ou entre músicas.

Raio-X Fone Phlips SHB3175

Cores: preto ou branco

Alimentação: USB/microUSB

Conectividade: bluetooth, versão 4.1

Controle de chamadas: atender/encerrar; microfone mudo; recusar; alternar entre 2 chamadas e entre chamadas e músicas

Dimensões (LxAxP, em cm): 19×18,5×4,6

Peso: 190 g

Pontos positivos: bateria de longa duração; qualidade de áudio; ótimos botões de gerenciamento de chamadas

Pontos negativos: pode causar incômodo em longas jornadas; alcance do bluetooth curto; por vezes, pode demorar a conectar ao outro eletrônico e ser preciso reiniciá-lo

Preço médio: R$ 200



Outro ponto positivo do modelo é seu preço. Enquanto concorrentes oferecem as mesmas características do Philips por R$ 300, o preço médio do fone avaliado pelo 33Giga é R$ 200. O site oficial da empresa linka a e-commerces diversos, que, eventualmente, cobram menos de R$ 190 pelo SHB3175.

Entre os pontos negativos do fone, chama a atenção o alcance do bluetooth. A fabricante promete 10 metros. Na prática, na metade dessa distância entre o Philips e o eletrônico emissor do áudio (notebook, smartphone), ele começa a falhar.

Outra questão que pode incomodar é o conforto. O modelo promete ser ergonômico, tem design giratório das conchas auditivas e, em tese, sua alça maleável torna possível o encaixe para todos.

Entretanto, os terminais que encaixam vão nas orelhas, de acordo o tempo de uso, podem incomodar. Nos testes realizados pelos 33Giga, em 3 horas com o fone initerruptamente nas orelhas, ele começava apertar. Em mais de 4 horas, se tornava impossível seguir com o modelo em uso.

Vale a compra?

Caso o usuário deseje um fone compacto, com funções que unam o consumo de multimídia ao atendimento de chamadas, vale. Entretanto, é interessante avaliar se o encaixe do modelo combina com cabeça e orelhas do usuário. Do contrário, longas jornadas com o equipamento pode ser muito torturante (ainda mais se estiver estiver tocando o álbum em que Seu Jorge homenageia David Bowie).

