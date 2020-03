IBC-Br sobe 0,24% em janeiro ante dezembro, com ajuste, afirma BC

26/03/2020 | 09:31



Após recuar 0,38% em dezembro (dado revisado), a economia brasileira abriu o ano de 2020 com resultado positivo em janeiro. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) subiu 0,24% em janeiro ante dezembro, na série com ajuste sazonal, informou na manhã desta quinta-feira, 26, a instituição.

O índice de atividade calculado pelo BC passou de 139,13 pontos em dezembro para 139,46 pontos em janeiro na série dessazonalizada.

Na comparação entre os meses de janeiro de 2020 e janeiro de 2019, houve alta de 0,69% na série sem ajustes sazonais. Esta série encerrou com o IBC-Br em 134,77 pontos em janeiro. Este é o melhor resultado para meses de janeiro desde 2015 (139,10 pontos).

O IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. A projeção do BC para a atividade doméstica em 2020 foi revisada há pouco no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), de alta de 2,2% para zero.