Irmão mais novo de Pelé, Zoca morre aos 77 anos na cidade de Santos

26/03/2020 | 09:11



Morreu no final da noite de quarta-feira, aos 77 anos, Jair Arantes do Nascimento, o Zoca, irmão mais novo de Pelé. Ele lutava contra um câncer de próstata e estava internado no hospital Casa de Saúde de Santos, no litoral paulista. A informação foi confirmada pela assessoria pessoal do Rei do Futebol e divulgada pelas redes sociais do Santos.

O velório será realizado na tarde desta quinta-feira, no cemitério Memorial Necrópole Ecumênica, também em Santos, em cerimônia restrita. Ainda não há confirmação da presença de Pelé, que não costuma participar de velórios e, recentemente, tem evitado aparições públicas por conta de sua saúde. Em março de 2019, não foi ao enterro do ex-companheiro de ataque Coutinho. Na ocasião, alegou compromissos comerciais em São Paulo.

Zoca, que deixa um filho, completaria 78 anos no dia 22 de julho. A exemplo de Pelé, teve uma carreira no futebol, mas apenas em uma curta passagem pelo Santos, principalmente no time de aspirantes, no início da década de 1960. Ao todo foram 15 partidas e quatro gols marcados. Depois, passou a cuidar de algumas das empresas do irmão. O Rei do Futebol ainda tem outra irmã, Maria Lúcia Arantes do Nascimento Magalhães.

"Jair Arantes do Nascimento, o Zoca, irmão do nosso Rei, faleceu na noite desta quarta, aos 77 anos. Zoca chegou a atuar na base do Peixão quando era mais novo. Sentimentos ao nosso ídolo Pelé e a toda sua querida família. Descanse em paz, Zoca. Obrigado por tudo!", escreveu o Santos em seu Twitter.