10 curiosidades sobre um dos cruzeiros mais luxuosos do mundo

Redação

Do Rota de Férias



26/03/2020 | 09:18



O navio Seven Seas Splendor, da Regent Seven Seas Cruises, foi entregue no estaleiro da Fincantieri, em Ancona, na Itália. A embarcação, que é uma das mais luxuosas do mundo, oferece aos seus hóspedes e clientes uma experiência refinada e cheia de particularidades. Veja 10 curiosidades sobra a embarcação.

10 Curiosidades sobre o Seven Seas Splendor

1. US$ 5 milhões em arte

A embarcação possui uma coleção de arte permanente avaliada em US$ 5 milhões. São 300 peças originárias de galerias e artistas de todo o mundo, incluindo, duas obras de Pablo Picasso, uma delas inserida na Regent Suíte, a mais imponente do navio, e outra de Joan Miró. A coleção inclui desde pinturas à óleo, litografias e esculturas em bronze e outros materiais.

2. Um colchão de 200 mil dólares

A exclusiva Suíte Regent, do Splendor é a maior e mais luxuosa acomodação já construída em um navio de cruzeiro de luxo, com mais de 412 m². O colchão artesanal de US$ 200 mil, produzido à mão pela lendária marca sueca Hästens Vividus, que é preenchido com pelo de rabo de cavalo, lã e fibra de algodão, é um dos grandes atrativos da acomodação. Lençóis de algodão egípcio e travesseiros de pena de ganso do Alasca compõem o cenário perfeito para uma noite de sono inesquecível.

3. Números que impressionam

Com 55.254 toneladas e 224 metros de comprimento, o Seven Seas Splendor conta com cerca de 551 membros da tripulação profissional cuidando de 750 hóspedes em 375 suítes, que variam de 28,5 a 412,76 m². Os espaços públicos incluem cinco restaurantes requintados e exclusivos, três elegantes bares e lounges, duas piscinas, um teatro com dois níveis, uma série de lojas de grifes e 10 conveses. A velocidade de cruzeiro apresentada pelo navio é de 19,5 nós (pouco mais de 36 km/h).

4. Mais de 500 lustres de cristal

Os visitantes do Splendor podem se maravilhar ainda com cerca de 500 lustres de cristal espalhados pelo navio. Um dos mais bonitos é o do atrium do navio.

5. Um hectare de mármore italiano

Essa é quantidade de mármore italiano utilizado na construção do Seven Seas Splendor.

6. Suíte com fila de espera

Que a Regent Suíte é a maior e mais luxuosa acomodação já construída em um navio de cruzeiro você já sabe. Entretanto, vale a pena destacar que ela custa R$ 350 mil para um casal e já está com um ano e meio de fila de espera.

7. Uma capitã de primeira

Durante sua temporada inaugural de 2020, o Seven Seas Splendor navegará pelo Caribe e pelo Mediterrâneo, sendo liderado pela veterana capitã Serena Melani, com mais de 30 anos na indústria marítima. Ela é a primeira mulher na história a comandar um navio em sua viagem inaugural.

8. Adega com milhares de rótulos premiados

Uma extensa carta de vinhos com mais de 1.000 rótulos premiados dá vida à adega dos principais restaurantes do Seven Seas Splendor.

9. Uma escola de gastronomia a bordo, digna das melhores do mundo

É possível fazer aulas de culinária inspiradas em destinos com o programa Culinary Arts Kitchem. A atividade tem duas horas de duração e é realizada em estações de trabalho individuais, equipadas com cooktops de indução top de linha, pias de aço inoxidável e uma coleção abrangente de itens essenciais de cozinha adicionais. O centro de culinária de última geração também possui janelas do chão ao teto para oferecer vistas magníficas da vista para o oceano a partir de sua posição no convés 11.

10. Uma elegante biblioteca que remete aos salões de universidades como Yale, Stanford, Harvard e Berkeley

Em homenagem ao tempo que as bibliotecas eram construídas para leitura e relaxamento, a Library do Splendor oferece um rico acervo com títulos selecionados, que variam de guias de destinos específicos aos livros de mistérios mais vendidas do mundo. Uma vasta coleção de volumes de literatura clássica também se faz presente neste discreto e acolhedor tesouro do saber em alto mar.

Maiores navios de passageiros do mundo