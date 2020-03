Após diretor admitir interesse, Fred promete retornar ao Fluminense

26/03/2020 | 08:20



O atacante Fred deu mais uma prova de que realmente deve retornar ao Fluminense em breve. O atacante, que conseguiu deixar o Cruzeiro após entrar na Justiça, prometeu na noite de quarta-feira que irá voltar ao clube carioca. A confissão foi feita durante uma entrevista feita por uma "live" no Instagram.

Ao ser questionado se retornaria ao Fluminense, o atacante respondeu de imediato. "Eu vou voltar, eu vou voltar". O jogador, entretanto, não chegou a estipular uma data, mas a tendência é que isso aconteça já na disputa do Campeonato Brasileiro.

Logo após a declaração de que retornaria, dezenas de mensagens de torcedores do Fluminense apareceram na "live", pedindo para que a promessa fosse cumprida. A tendência é que Fred realmente retorne ao clube carioca, mas para isso acontecer ele precisa acertar a situação com o Cruzeiro, que não pretende contar com seu futebol, mas tem pendências financeiras para resolver com o atleta.

O atacante conseguiu rescindir o contrato com o Cruzeiro no dia 29 de fevereiro, através de uma liminar na Justiça. Mas os representantes do jogador e o Fluminense ainda não se sentem seguros de firmar um novo acordo e preferem aguardar por uma nova audiência, ainda sem data marcada. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) está fechado até o final de março, em razão da pandemia do novo coronavírus, e isso pode retardar um pouco mais o acerto.

No último dia 13, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, já havia deixado claro o interesse do clube em contratar o jogador. "A gente vai trazer o nosso ídolo de volta para casa. É o que a gente quer, a torcida quer e tenho certeza que ele quer também. Imagino que ele possa retornar, mas só para o Campeonato Brasileiro. Estamos na expectativa de que ele se resolva com o Cruzeiro", disse o dirigente.