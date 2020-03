China pretende adotar políticas para impulsionar vendas de carros

26/03/2020 | 07:40



A China pretende adotar políticas para impulsionar as vendas de carros, que foram drasticamente afetadas pela pandemia do novo coronavírus, afirmou o Ministério de Comércio do país nesta quinta-feira.

O ministério vai incentivar governos locais a implementar medidas para a expansão das vendas de veículos elétricos.

Em fevereiro, as vendas de carros sofreram queda anual de mais de 70%, segundo o ministério. Fonte: Dow Jones Newswires.