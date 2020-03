Santo André desinfeta vias e praças para tentar eliminar focos do vírus

Vinícius Castelli

26/03/2020 | 00:01



Em Santo André as medidas de combate ao avanço do novo coronavírus aumentaram. A Prefeitura deu início ontem a trabalho de desinfecção em diversos pontos da cidade. Seis caminhões-pipa e carretas desfilaram jogando cloro e desinfetante para eliminar possíveis focos de contaminação do novo coronavírus. São Caetano, São Bernardo e Diadema também realizaram ações semelhantes nesta semana.



Os locais escolhidos foram os que passam mais gente, como corredores comerciais, terminais de ônibus e o entorno de equipamentos de saúde. Em seguida foi feita aplicação de produto sanitizante em bancos, fachadas, lixeiras e estátuas da região central. O trabalho é realizado por meio de parceria entre o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos.



A ação começou nas ruas General Glicério, Bernardino de Campos, Itambé, além de vias no entorno do Centro Hospitalar Municipal. Depois, o trabalho foi realizado também nas estações Utinga e Prefeito Saladino da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitano), UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Bangu, Pronto Atendimento Vila Luzita, Hospital da Mulher, Praça Mario Guindani, Rua Coronel Oliveira Lima e Praça do Carmo. Também foi realizada a limpeza nas proximidades da Igreja Senhor do Bonfim e dos Cemitérios Camilópolis, Curuçá e Assunção.



De acordo com o prefeito Paulo Serra (PSDB), a limpeza será realizada diariamente. “Leva uma semana para desinfetar todas essas regiões”, comentou. O chefe do Executivo explicou também que, mesmo com os corredores comerciais com as lojas fechadas, são espaços de passagem para quem usa o transporte público, como os terminais de trem, por exemplo.



Segundo a Prefeitura, outros pontos também passarão pelo mesmo processo de desinfecção nos próximos dias. Paulo Serra explicou que a avaliação será feita diariamente. “Essa medida tem efeito prático na não propagação do coronavírus”, explicou.

O prefeito lembrou ainda que, além da lavagem desses espaços, a Prefeitura tem feito outra ação importante, que é rodar pela cidade com carro de som para conscientizar a população da necessidade de ficar em casa neste momento. “Quanto mais eficaz for a quarentena, mais rápido ela acaba. Só depende de nós”, reafirmou.