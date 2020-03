Grêmio cede parte de estádio para o combate ao coronavírus em Gravataí

25/03/2020 | 22:30



A diretoria do Grêmio anunciou nesta quarta-feira que cedeu parte do Estádio Antônio Vieira Ramos, que é sede do seu time feminino, para o combate ao novo coronavírus na cidade de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre.

O clube cedeu o local à prefeitura para atender eventuais vítimas da pandemia, principalmente moradores de rua que venham a contrair o novo vírus.

Com a decisão, o Grêmio vai antecipar as férias do time feminino até 20 de abril, aproveitando que os campeonatos estão paralisados. A base e a equipe principal já haviam sido liberados anteriormente, principalmente após quatro casos de covid-19 na diretoria gremista.

Na terça, o Inter cedeu oficialmente o ginásio Gigantinho às autoridades públicas para que a estrutura também seja usada no cuidado das possíveis vítimas do novo coronavírus nas cidades gaúchas. O local será cedido até o dia 30 de junho.

O clube também cederá o Centro de Eventos Arthur Dallegrave para o suporte no combate à pandemia. O clube já havia feito o mesmo no ano passado para receber moradores de rua nos dias mais frios do inverno gaúcho.