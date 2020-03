Sto.André antecipa 13º para aliviar crise da Covid-19

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



26/03/2020 | 00:01



O governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), decidiu concretizar proposta de antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais sob a tentativa de aliviar os efeitos da crise em torno do avanço do novo coronavírus na cidade. Com a medida do Paço, acertada logo após decreto oficial que ampliou os procedimentos preventivos de ‘quarentena’ junto ao funcionalismo, a quitação deve ser efetivada até terça-feira, ainda no fim de primeiro trimestre do ano.

A prestação inicial do benefício, que estava programada para ocorrer no desfecho de junho, representa transferência de cerca de R$ 22 milhões dos cofres para destinação à folha de pagamento. São aproximadamente 14 mil servidores das administrações diretas e indiretas de Santo André, entre ativos e inativos.

O tucano confirmou ontem a informação alegando que essa “é mais uma medida adotada para minimizar os impactos econômicos que a quarentena vai surtir na economia”. “Importante ressaltar que quanto mais eficiente for a necessária quarentena que estamos fazendo, (friso) que é necessária, mais rápido a nossa vida voltará ao normal. Mais rápido os empregos serão retomados, mais rápido a geração de renda vai voltando a seu ritmo. Enquanto isso, e a gente passa por esse período que pode durar 15, 20 dias, dependendo do que cada um faça, da nossa consciência, a gente vai buscando (meios), como fizemos com o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto Sobre Serviços), conta de água. (Além disso) Solicitamos, e o Estado também solicitou (isenção) à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).”

Paulo Serra pontuou que a antecipação do pagamento do 13º objetiva “injetar recurso na economia”, que tende a sofrer abalo diante do fechamento de comércios e paralisação parcial ou total de serviços neste período. “(Dessa forma) A parte da economia que ainda funciona, pelo menos, (pode) ter aquecimento com essa verba que a gente acaba injetando (no setor). Essa é a ideia, neste conceito, (embora) o principal ainda neste momento é a questão da ampliação do sistema de saúde para atender os casos do coronavírus”, reforçou.

O chefe do Executivo lembrou que o Paço tem tomado ações para aumentar a capacidade de leitos no município para atender toda a demanda neste momento delicado do País, cenário que não impede adotar saídas para enfrentar a instabilidade na economia. “Temos montado, por exemplo, hospital (de campanha) no (Estádio) Bruno (Daniel) e (ginásio Pedro) Dell''''Antonia. E devemos ter também na universidade federal (do ABC). Essa é a nossa prioridade, mas é claro que a questão econômica é importante, e não tem problema algum tratar de ambas ao mesmo tempo, sabendo que o momento agora é de cuidar das pessoas e da vida.”