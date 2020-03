Vai passar

Do Diário do Grande ABC



25/03/2020 | 23:59



Chegou o dia de noticiar a primeira morte causada pela expansão do novo coronavírus no Grande ABC. Era, infelizmente, de se esperar que acontecesse, visto o número crescente de pessoas infectadas, casos suspeitos e indivíduos que perderam a vida e cujos óbitos ainda estão sob investigação. A vítima é um homem, com 68 anos de idade e hipertenso. São pelo menos dois fatores (idade e doença preexistente) que o colocavam no chamado ‘grupo de risco’.

Informar a ocorrência de uma morte é sempre uma das missões mais duras do jornalismo. Nem mesmo a experiência acumulada por este Diário em 62 anos de experiência ameniza tal situação. Ainda mais em momento tão complicado para a sociedade.

Tempo em que os indivíduos estão amedrontados pelo surgimento da doença que tem feito vítimas em muitas partes do planeta, e inseguros por não saber quando a crise terá fim ou como será a retomada de suas vidas após a tormenta.

Foi também dia de relatar que um dos sete prefeitos do Grande ABC está contaminado. E que sua mulher, deputada federal com base na região, também testou positivo para coronavírus.

Notícias fortes, que impactam e que devem servir de alerta para a população quanto à gravidade da situação. Além de incentivar a continuidade dos cuidados necessários, como o isolamento social, a higienização correta das mãos e o uso de álcool gel, entre outras.

Mas o dia também foi marcado pela esperança. Pela constatação de que, mesmo com dificuldades, é possível vencer. Os dois primeiros moradores da região a ter um resultado positivo para a Covid-19, um casal que retornou de viagem à Itália, superaram a doença. Eles se juntaram a grupo de 113 mil pessoas do planeta que sobreviveram.

Foi mais um dia de batalha. Em que se escancarou um pouco mais a gravidade da pandemia, mas também com clara sinalização de que, com atitudes corretas, é possível lograr êxito nessa luta.