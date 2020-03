Sobe para 41 o número de casos de Covid-19 na região; casal Morando está no grupo

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



25/03/2020 | 21:08



Dez dias após a notificação da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo sobre os primeiros casos do novo coronavírus no Grande ABC - em São Bernardo e São Caetano (leia aqui) - a região contabilizou nesta quarta-feira (25), o total de 41. São eles: São Caetano (16), São Bernardo (11), Santo André (10), Mauá (2), Ribeirão Pires (1), Diadema (1). Rio Grande da Serra ainda não registrou casos de Covid-19. De acordo com as prefeituras já são 1.181 suspeitos, sendo que o município são-bernardense soma a maior quantidade: 494, seguido por São Caetano (256), Mauá (161), Santo André (193), Diadema (46), Ribeirão Pires (27) e Rio Grande da Serra (4).

Santo André registrou a primeira morte pela doença na região (leia). É um homem de 68 anos, com hipertensão e que foi procurar socorro na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Sacadura Cabral. São vários também os casos de mortes sendo investigadas por conta de infecção. Em São Caetano são 3, incluindo um morador de 56 anos que morreu em Santo André. Em Ribeirão Pires está sendo investigada a morte de uma mulher de 67 anos que estava na UPA Santa Luzia. Em Diadema, são 16 internados graves ou críticos, 27 profissionais de saúde e três óbitos em investigação.

Em São Paulo, são 48 mortes e 862 confirmados. No Brasil, foram confirmados nesta quarta-feira 57 mortes e .2.433 infectados (detalhes).

CASAL MORANDO - Após o prefeito Orlando Morando (PSDB) testar positivo para a Covid-19, a mulher dele, a deputada estadual e líder do PSDB na Assembleia Legislativa de São Paulo, Carla Morando (PSDB), também foi infectada pelo novo coronavírus. O casal, ambos com 45 anos, estão de quarentena em casa (mais aqui).