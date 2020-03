Luana Piovani critica campanha dos famosos contra coronavírus

25/03/2020 | 19:11



Luana Piovani deu a sua opinião a respeito das campanhas feitas pelos famosos a respeito do coronavírus e as lives que as celebridades têm promovido em suas redes sociais durante a quarentena. No Instagram, ela publicou uma foto que diz:

Pare de postar os exercícios que vocês tem feito em casa.

E, na legenda, explicou que essas lives de malhação acabavam passando uma ideia de vida perfeita.

Bom dia, mundão! Acaba não, e sei que você não vai acabar, tá dando castigo na gente, merecido! Tá certo, ainda que foi fofo, podia ser muito pior. Olha, eu que tô tentando malhar, vou parar de postar também, porque ô coisa insuportável dos infernos. Eu aqui na m***a, entediada, comendo como uma porca, me arrastando pra fazer o mínimo de exercícios e vendo o mundo sorrindo e maquiado postando treininho... todos magros, tonificados, roupas lindas, transadas, cenários solares, enfim...

Ela ainda questionou o que as celebridades estariam realmente fazendo por seus amigos e comunidade, e cutucou as campanhas de salva de palmas aos profissionais da saúde - divulgada por famosos como o jogador Neymar:

Vamos falar de solidariedade? Você ligou pra algum amigo seu que more perto ou numa comunidade pra perguntar se eles ou conhecidos deles precisam de algo? Ou só bateu palma pra câmera?

Por fim, Luana disse que estava cansada das campanhas dos famosos:

Tenho preguiça de campanha de famoso de Instagram desde Mexeu Com Uma, Mexeu Com Todas, baita mentira.

Lembrando que dentre as celebridades que estão promovendo treinos nas lives do Instagram está Anitta, que já foi cutucada diversas vezes por Luana na época em que namorava o ex da atriz, Pedro Scooby.