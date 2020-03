Jornalista Mariana Ferrão testou positivo para coronavírus

25/03/2020 | 19:10



Nas redes sociais, alguns famosos já se manifestaram publicamente após terem sido diagnosticados com a doença, que se tornou uma pandemia global no dia 11 de março, conforme classificação da OMS, a Organização Mundial de Saúde.

A jornalista Mariana Ferrão afirmou, através de uma live no YouTube que está com coronavírus. Na transmissão, a ex-apresentadora do Bem Estar esteve ao lado de seu médico, Salim, para falar mais sobre o assunto, segundo informações da colunista Patrícia Kogut.

- Eu tive muita dor no corpo, muita dor de cabeça, um pouquinho de tosse, falta de ar, calafrios e muita sudorese, muito suadouro.

O médico deu dicas para identificar os sintomas da doença e de como evitar a contaminação:

- Higine com álcool gel e lavagem de mãos suas e de quem estiver por perto para ajudar. Quem vai te ajudar tem que tomar cuidado para não se contaminar, fazendo higienização o tempo todo com água e sabão ou álcool gel.

A apresentadora afirmou que está isolada desde o dia em que começou a sentir os sintomas e que só saiu de casa para ir até ao hospital fazer o exame.