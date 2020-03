Com coronavírus, Luísa Mell se isola do filho: - Tem horas que ele grita e chora porque quer ficar comigo e não tem o que fazer

25/03/2020 | 19:10



Luísa Mell é mais uma celebridade que foi infectada com o novo coronavírus. Por meio das redes sociais, a ativista ambiental tem atualizado seus seguidores sobre o seu estado de saúde. Agora, em entrevista para a Crescer, ela primeiro especulou onde pode ter contraído a doença:

- Tem vários blogueiros e celebridades na academia que faço e que estão sempre viajando. Depois que percebi que eles estavam nos casamentos e eventos que várias pessoas contraíram o coronavírus. Quer dizer, eu estava bem próxima do vírus, já que este público foi infectado, mas também não posso afirmar que foi na academia porque já não temos mais o controle de quem passou para quem.

Agora, ela e o marido, Gilberto Zaborowsky, que também está doente, estão isolados do filho, Enzo, de cinco anos de idade. Gilberto teve que ficar internado no hospital, enquanto Luísa se autoisolou em sua própria casa, para não ter contato com o pequeno:

- Ficar isolada de um filho é torturante para uma mãe. Eu fico trancada no quarto e ele fica com a babá na casa. Tem horas que ele fica batendo na porta, grita e chora porque quer ficar comigo e não tem o que fazer. É desesperador você estar próximo ao seu filho e ter que pedir para ele ficar longe, disse.

A amiga de Anitta ainda explica que a babá não foi dispensada, pois tem pais idosos e com doenças associadas e não quis correr o risco de passar algo para eles. Por isso, a profissional decidiu ficar com a família de Luísa:

- Ela que está me salvando nesse momento difícil porque os meus pais, minha irmã, ninguém pode vir aqui. Como ela já estava conosco e graças a deus está bem, tem me ajudado muito, relata.

A ativista ainda suspeita que Enzo possa estar com a doença, já que ele apresentou febre um dia, mas que já passou:

- Graças a Deus o Enzo está reafirmando o que dizem as pesquisas de que muitas crianças são assintomáticas e não apresentam sintomas moderados nem grave.

Luísa ainda deu mais detalhes sobre como está se sentindo:

- Eu sinto muita dor no corpo, tenho dificuldade para respirar, estou sem apetite, bastante cansada e até emagreci. Não se trata de uma gripezinha como dizem por aí. Eu e meu marido sempre fomos saudáveis, não temos comorbidades e estamos desse jeito. As pessoas que dizem que é só uma gripezinha estão fazendo um desserviço, desabafou.