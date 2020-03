Federação do Rio amplia paralisação do futebol até 30 de abril

25/03/2020 | 18:14



Anteriormente previsto para ficar suspenso até 31 de março, por causa da pandemia de coronavírus, o futebol carioca só deve retomar suas atividades normais em 30 de abril. O anúncio foi feito, nesta quarta-feira, por meio de um comunicado da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).

Segundo a nota, a Ferj considerou "a necessidade de integrar o esforço concentrado visando conter a disseminação do novo coronavírus" nesta excepcionalidade do momento e da situação em geral".

A nova determinação foi apontada seis dias antes do fim do prazo inicial, "diante da imprevisibilidade provocada pela covid-19". A Ferj demonstrou sua preocupação com "vidas no momento e com os efeitos da paralisação".

Ainda não há previsão de como e quando vai ser retomado o calendário do futebol carioca de 2020, que teve a paralisação de 11 campeonatos, em sua maioria de equipes de base.

A terceira e última rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, foi disputada no dia 15. Flamengo e Fluminense lideravam os grupos A e B, respectivamente. O rubtro-negro foi o campeão da Taça Guanabara, o primeiro turno.