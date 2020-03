Produtores de cachaça vão doar 70 mil litros de álcool para o SUS

25/03/2020 | 17:36



O Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac) doará nos próximos dias 70 mil litros de álcool etílico hidratado a 70%. O volume será destinado para o Sistema Único de Saúde (SUS) e outros órgãos públicos. Os serviços do SUS que receberão as doações serão, inicialmente, de cidades dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Alagoas e Rio Grande do Sul.

Segundo Carlos Lima, diretor executivo do Ibrac, a expectativa é que mais empresas produtoras de cachaça e de bebidas alcoólicas iniciem a produção de álcool etílico para doações.