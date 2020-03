Relembrando momento em que chamou filho de desprezível, pai de Saulo Poncio comenta supostas traições: - Não o reconheci

25/03/2020 | 17:11



Após Saulo Poncio publicar uma foto com Gabi Brandt e abrir o jogo sobre o relacionamento dos dois - que teria ficado abalado após diversos rumores de traição - agora foi a vez do pai do cantor, o pastor Márcio Poncio, dar sua opinião a respeito do escândalo.

Para quem não lembra, em meio a última polêmica de suposta traição, o pastor usou suas redes sociais para expressar seu descontentamento com as atitudes do filho, e chegou até mesmo a chamar Saulo de fraco, pequeno e desprezível. Agora, em entrevista para o canal de YouTube de Bruno De Simone, Márcio esclareceu suas colocações na época.

- Fiz uma postagem falando que ele estava sendo fraco e desprezível naquele momento, naquela atitude que ele estava tendo, até porque eu não o reconheci naquela situação.Foi a maneira de chamar a atenção dele. As pessoas criticam muito, até me cobram, dizem: Pastor, você não está vendo? Como vai cuidar da igreja se não cuida nem da sua família? Então assim, a gente cuida da nossa família muito bem, mas os problemas vêm pra todo mundo. Faz parte também.

Ele continuou, dizendo que não se sentiu pessoalmente ofendido pelas atitudes do filho, apenas triste pelo caminho que ele estava tomando:

- Não posso me sentir ofendido. Tem pai e mãe que parece que o filho está ofendendo ele, está acabando com a imagem, o coração. Não é isso, não me sinto traído, magoado por uma coisa que o Saulo ou a Sarah [Poncio, também filha do pastor] venham a fazer. A gente fica chateado por eles mesmos, porque a gente sabe que as vezes aquele caminho não vai dar em nada, só em problema, sofrimento, que a gente não deseja. Mas todos aqui em casa tem total liberdade.

Márcio também garantiu que, apesar do escândalo, tem muito orgulho de Saulo, e disse que tudo não passou de um momento de rebeldia.

- Eu sei que ele não é nada disso, é um menino fora de série, maravilhoso. As pessoas percebem a alma que ele tem, quem ele é. Só que a rebeldia faz parte da gente.

O pastor também comentou a polêmica envolvendo Letícia Almeida - a atriz ficou grávida enquanto namorava Saulo, mas depois revelou que o pai da criança na verdade era Jonathan Couto, marido de Sarah e cunhado do cantor. Márcio disse que, na época, se sentiu com a sensação de ter perdido uma neta, mas que agora, dois anos após o nascimento da pequena, Maria Madalena, as coisas estão voltando ao normal.

- No começo foi um choque muito grande. Eu tinha uma netinha ali nos meus braços e de repente parecia que alguém tinha morrido. As pessoas falam que a gente queria manter as aparências de uma família perfeita, mas não é o caso. Eu não queria perder, não queria deixar de ser avô, de ter uma netinha. A gente tentou até brigar, foi parar todo mundo na delegacia. Mas graças a Deus o tempo foi colocando tudo no lugar. Agora estamos começando a nos aproximar de um momento mais normal. Tem as visitações da menina, o Jonathan traz ela pra cá, ela convive com o pessoal, pouco a pouco todos estão se aproximando, tentando deixar as mágoas de lado e dar amor para a menina, e acredito que vai dar tudo certo.