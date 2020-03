Britney Spears fala sobre distribuir renda e fazer greve e fãs brincam: Você me manda dinheiro?

25/03/2020 | 17:11



Em meio à pandemia do coronavírus, Britney Spears quis acalmar seus seguidores que estão em quarentena por meio de uma postagem no Instagram. Ao compartilhar um texto da escritora Mimi Zhu, a cantora surpreendeu ao falar sobre distribuição de renda e até mesmo sobre greve! Confira a publicação na íntegra logo abaixo:

Durante esse momento de isolamento nós precisamos de conexão mais do que nunca. Ligue para as pessoas que você ama, escreva cartas virtuais de amor. Tecnologias como comunicação virtual, streaming e transmissões fazem parte da nossa colaboração comunitária. Nós iremos aprender a beijar e nos abraçar por meio das ondas da internet. Nós iremos nos alimentar, redistribuir riqueza, fazer greve. Nós iremos entender a nossa própria importância dos lugares onde precisamos ficar. Comunhão se move além de paredes. Nós ainda podemos ficar juntos.

Alguns fãs brincaram:

Nos alimente com a sua música durante o isolamento.

Rainha do isolamento social.

Britney, pague o nosso aluguel!

Você me manda dinheiro?

A própria Mimi Zhu se pronunciou sobre o assunto por meio do Twitter e disse estar muito agradecida por Britney ter compartilhado o seu texto:

No fim do dia eu acho isso doce e engraçado e estou feliz que o meu trabalho a tocou, porque ela me tocou muito quando eu estava crescendo - Companheira Britney é um ícone e estou feliz que nós estamos conectadas nisso.