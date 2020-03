Plataforma disponibiliza cursos online gratuitos

Do Diário do Grande ABC



25/03/2020 | 17:00



Visando garantir que a população tenha acesso a educação durante esse momento de isolamento social decorrente do coronavírus, a Cogna, maior grupo de educação do mundo, disponibiliza por meio de suas marcas de Educação Básica - Saber e Somos - e de Ensino Superior – Kroton e Platos - diversos cursos em plataformas online para o público em geral.

“Em meio a pandemia que estamos vivendo atualmente no Brasil, nos mobilizamos para oferecer, por meio de plataformas digitais, cursos das mais diversas áreas do conhecimento para quem precisa de apoio em algumas disciplinas básicas, algumas mais específicas e docentes, que contam com uma capacitação bastante robusta sobre docência e até uma trilha sobre a nova BNCC, para que todos possam aproveitar esse período para aprender e aprimorar seus conhecimentos de maneira gratuita”, relatou a diretora de impacto social da Cogna, Camilla Veiga. “Essa é uma dentre as nossas ações. Há muitas outras já em andamento e a serem lançadas”, completou.

No segmento de ensino superior, por meio da Kroton, são 51 cursos gratuitos para o público em geral e com certificado de conclusão, como empreendedorismo, educação ambiental, empregabilidade, conceitos e técnicas HTML, educomunicação, mídias e redes sociais, entre outros. Os conteúdos estão disponíveis na plataforma da Aliança Brasileira pela Educação (ava.aliancapelaeducacao.com.br) – projeto de impacto social que articula parcerias entre as empresas da Cogna, Fundação Pitágoras e empresas parceiras para que as instituições se integrem e somem forças para melhorar a educação pública.

Outra iniciativa com foco nos estudantes do ensino médio é o Stoodi Portas Abertas que visa contribuir com a aprendizagem dos alunos. Na plataforma online (stoodi.com.br/portas-abertas), os estudantes têm acesso gratuito a mais de cinco mil videoaulas de todas as disciplinas, separadas por módulos, e também ao banco de questões com mais de 30 mil exercícios para a prática do conteúdo aprendido.

A marca Anglo da SOMOS Educação, por exemplo, disponibiliza o Anglo Box (aluno.cursoanglo.com.br/login) - plataforma com aulas gratuitas ministradas pelos próprios professores para ajudar os vestibulandos nos estudos. A aceitação desse formato tem sido recebida de forma muito positiva pelos jovens que estão se preparando para prestar vestibular e que sabem da importância de manter a rotina de estudos. A plataforma já registrou nos últimos dias 8.000 novos cadastros e 200 mil visualizações de conteúdo.

A Saber também tem o olhar voltado ao professor e disponibiliza a ele diversos materiais no e-docente (www.edocente.com.br) com o intuito de apoiá-los no planejamento das aulas, dos anos inicias e finais do ensino fundamental.