Games: 50 títulos para jogar com os amigos à distância

26/03/2020 | 11:18



Com a recomendação de permanecer em casa em prol do combate do Coronavirus no Brasil, tem muita gente usando a internet para interagir e reunir os amigos. Para te ajudar a passar o tempo de forma mais divertida, o 33Giga reuniu 50 games de cooperação para jogar à distância.

Na galeria (clique nas imagens para ver os detalhes), você acompanha jogos dos mais variados gêneros e para os principais consoles e sistemas operacionais. Vale destacar também que a lista tem opções gratuitas e pagas. Confira: