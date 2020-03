Bolsonaro diz que tratamento com hidroxicloroquina e azitromicina tem sido eficaz

25/03/2020 | 16:01



Em nova manifestação nas redes sociais sobre a pandemia do covid-19, o presidente Jair Bolsonaro voltou a mostrar esperança de que a solução venha a partir do tratamento com remédios. No Twitter, Bolsonaro disse que o tratamento com dois fármacos, a hidroxicloroquina e a azitromicina, tem mostrado eficácia e pode trazer tranquilidade à população.

"O tratamento da COVID-19, a base de Hidroxicloriquina (sic) e Azitromicina, tem se mostrado eficaz nos pacientes ora em tratamento. Nos próximos dias, tais resultados poderão ser apresentados ao público, trazendo o necessário ambiente de tranquilidade e serenidade ao Brasil e ao mundo", tuitou o presidente.

Ontem, 24, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo Reis, disse que a pasta deveria apresentar ainda hoje uma posição sobre o uso de cloroquina hidroxicloroquina no tratamento contra a covid-19. No sábado, 22, Bolsonaro disse que laboratórios do Exército iriam ampliar a produção da substância.