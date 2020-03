25/03/2020 | 15:27



O cantor Dinho Ouro Preto fez um post na tarde desta quarta (25) para dizer que está com o novo coronavírus. Ele escreveu em seu Instagram a sensação que lembra os dias em que foi diagnosticado com dengue, em 2016. "Amigos, eu testei positivo pro coronavírus. É um saco. O que eu tô sentindo me lembra a dengue que eu tive alguns anos atrás. Dor no corpo, febre (no meu caso de no máximo 38,5) náusea e frio. Não tive tosse ou dor de garganta, o que quer dizer que varia bastante de pessoa pra pessoa", escreveu.

Ele seguiu dizendo que decidiu não ir para o hospital, mas se isolar em casa. "Não sei quando ou onde eu entrei em contato com vírus. Mas, talvez, todo mundo que tenha entrado em contato comigo até umas duas semanas atrás deva ficar ligado. Não vou ser hospitalizado, vou me isolar em casa mesmo. Saúde pra todos vocês."