Baterista do King Crimson e do R.E.M., Bill Rieflin morre aos 59 anos

25/03/2020 | 14:55



O baterista Bill Rieflin morreu nesta terça, 24, aos 59 anos. Rieflin fez parte da banda britânica de rock progressivo King Crimson até o ano passado e já tinha tocado em bandas como R.E.M., Ministry, Revolting Cocks, Pigface, KMFDM e Swans.

A informação foi dada pela revista Variety, segundo a qual Bill Rieflin estava em tratamento contra um câncer.

A notícia foi confirmada pelo King Crimson em seu perfil do Facebook na manhã desta quarta, 25. Robert Fripp, do King Crimson, também se manifestou nas redes sociais. "Voe, meu amigo Bill. Minha vida é incomensuravelmente mais rica por ter conhecido você."

Baixista da banda, Tony Levin escreveu: "Muito triste por saber que meu colega de banda e querido amigo Bill Rieflin morreu. Ele foi uma pessoa excepcional em muitos sentidos e tenho muita sorte de tê-lo conhecido".

Bill Rieflin nasceu em Seattle em 1960 e tinha múltiplos talentos: tocava bateria e também teclado, baixo e guitarra.

No ano passado, o King Crimson, banda criada em 1969, se apresentou no Rock in Rio.