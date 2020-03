Diretor de 'A Hora dos Mortos-Vivos' morre aos 72 anos

25/03/2020 | 14:48



O cineasta Stuart Gordon morreu na terça-feira, 24, aos 72 anos. Ele dirigiu clássicos do cinema como A Hora dos Mortos-Vivos (1985). A informação da morte foi confirmada à Variety, mas a família não revelou a causa.

Inspirado no conto de H.P. Lovecraft, o filme de Gordon narrava a história de um médico que buscava reverter a morte.

O longa ganhou continuações que não foram conduzidas pelo cineasta. Em sua carreira, Gordon voltou ao gênero de horror em Do Além (1986), O Poço e o Pêndulo, e a antologia Mestres do Terror.

É dele também a ficção científica A Fortaleza (1992), história que se passava no futuro de 2017, em que o ator Christopher Lambert interpretava um paciente de experimentos mentais.

Nos últimos anos, Gordon se dedicou ao teatro, com a mulher, Carolyn Purdy. Juntos, fundaram a Organic Theater Company. Seu último trabalho no cinema foi Em Rota de Colisão (2007), sobre um caso de assassinato real, com a atriz Mena Suvari no elenco.