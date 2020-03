Doria elogia governador de Goiás, Ronaldo Caiado: 'tem coragem e protege a vida'

25/03/2020 | 13:40



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), elogiou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM) e disse que seu colega tem "postura", "firmeza" e "coragem". "O governador Caiado é médico e, ao fazer a sua opção pela Medicina sabe que é preciso proteger a vida das pessoas. Quero cumprimentar o governador Caiado pela correta postura e pela coragem daquilo que ele acaba de anunciar publicamente", disse Doria.

Mais cedo, o governador de Goiás havia anunciado que as decisões federais na área de saúde - anunciadas na véspera pelo presidente Jair Bolsonaro em pronunciamento em rede nacional - não alcançarão o Estado de Goiás. Bolsonaro havia minimizado a crise causada pelo novo coronavírus, criticado a recomendação de governantes pelo confinamento total das pessoas e defendido que apenas pessoas no grupo de risco do novo coronavírus fiquem em casa.