Do Diário do Grande ABC



25/03/2020 | 13:26



Após ver o estoque de vacinas contra a gripe se esgotar em apenas três horas na segunda-feira, a Prefeitura de Diadema retomou às 13 horas a campanha de vacinação no município. Desde as 10 horas, idosos e profissionais de saúde aguardavam em longas filas.

Na EMEB Monteiro Lobato, no Parque Real, a dona de casa Cícera Maria Bispo da Silva, 63, era a primeira da fila. Na segunda-feira a idosa chegou a se dirigirá à unidade de saúde do bairro, mas foi informada que as doses já haviam acabado. "Só saí para isso e já vou voltar para casa, afirmou. No município, a imunização está sendo aplicada em 18 escolas municipais.

Na EMEB Dr Mário Santa Lúcia, no bairro Serraria, pessoas que estão fora do público alvo desta fase da campanha - idosos e profissionais de saúde - guardavam a fila para parentes. É o caso da diarista Aurides Dias Cirqueira, 41. O pai, Carlos Dias Cirqueira, 71, havia acabado de chegar para ser imunizado. "Tem sido difícil convencê-lo a ficar em casa, mas a gente insiste e não deixa sair", afirmou.

Com um fila onde mais de 50 pessoas já aguardavam, os moradores reclamaram da espera no sol. "Deviam abrir logo a escola e colocar a gente para dentro", reclamou a dona de casa Maria Aparecida Silva, 61.

Na EMEB Humberto Marouelli Mendonça, no Piraporinha, a imunização começou um pouco antes das 13h e funcionárias orientavam os munícipes sobre a continuidade da campanha, que segue até maio.

SÃO BERNARDO

No bairro Taboão, já em São Bernardo, era tranquila a movimentação de munícipes em busca da vacina. O posto da EMEB Professor Ramiro Gonçalez Fernandes estava aberto desde 9 horas e segundo uma funcionária, já haviam poucas doses disponíveis. O marceneiro João Cirino, 74, havia acabado de se vacinar. O morador expressou dúvidas sobre o decreto assinado ontem pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) que proíbe a circulação de idosos na cidade sem que haja uma justificativa. "Sou autônomo e estou trabalhando menos, mas ainda tenho necessidade de sair para algumas atividades", justificou. As demais cidades da região também retomaram a vacinação hoje.