Príncipe Harry se despediu de ex-namorada antes de voltar para o Canadá

25/03/2020 | 12:10



Após cumprir seus últimos compromissos como membro da Família Real, o príncipe Harry voltou para o Canadá no dia 15 de março para se encontrar com a esposa, Meghan Markle, e o filho, Archie Harrison. Mas antes disso, ele pode aproveitar um bom momento com os amigos. De acordo com uma fonte do The Sun, os mais próximos de Harry resolveram fazer uma festa de despedida para que ele pudesse encontrar todos antes de ir para Vancouver:

- Harry sabia que seria impossível ver todos os seus amigos individualmente, então alguns deles decidiram organizar uma reunião antes de retornar ao Canadá. Ele estava radiante quando entrou na sala e todos estavam lá esperando por ele.

No entanto, não eram apenas amigos que esperavam para se despedir do Duque de Sussex. Entre os presentes estava a advogada Chelsy Davy, que foi namorada de Harry por sete anos entre indas e vindas, de 2004 e 2011. A mesma fonte disse que Harry não acreditou em seus olhos quando viu a ex:

- Ele deu-lhe o maior abraço. Ele ficou emocionado que ela estivesse lá. Ela e Harry têm uma conexão séria, mas duvido que eles tenham mais alguma coisa. Alguns brincaram que ele não queria que Meghan o rastreasse no GPS [naquele momento].

Apesar de isso parecer suspeito, o The Sun relembra que Harry e Chelsy mantiveram contato amigável após o término da relação, mas decidiram parar de se falar quando ele se casou com Meghan, em maio de 2018. A fonte afirma que nem passou pela cabeça de Harry dar uma escapadinha:

- Nada aconteceu entre os dois, e no fundo Meghan sabe que pode confiar nele.

O príncipe agora está cumprindo a quarentena devido ao coronavírus em sua mansão no Canadá, junto à esposa Meghan Markle e ao filho, Archie Harrison, que completará um ano no dia 6 de maio. De acordo com o Daily Mail, Harry está se sentindo mal por estar longe de sua família, mas a despedida com os amigos certamente aqueceu seu coração, de acordo com a fonte do The Sun:

- Passar um tempo com as pessoas com quem ele se importa muito lembrou Harry dos bons velhos tempos, quando ele não importava no mundo.