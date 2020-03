Crivella: 'é fundamental e irremediável afastamento social nos próximos 15 dias'

25/03/2020 | 11:42



O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, afirmou nesta quarta-feira, 25, em entrevista coletiva, que é fundamental manter as medidas de isolamento da população ao menos pelos próximos 15 dias para evitar a propagação do coronavírus. Na terça, o presidente Jair Bolsonaro defendeu em pronunciamento em rede nacional o fim do "confinamento de massa", com a reabertura das escolas e do comércio.

"É fundamental, incontornável e irremediável mantermos medidas de afastamento social nos próximos 15 dias", afirmou Crivella. Apesar de garantir que manterá medidas como o fechamento do comércio, ele agradeceu o que chamou de "mensagem de otimismo do presidente" para a retomada da economia.

"O que entendemos do pronunciamento do presidente é que é preciso enxergar a luz no fim do túnel e mostrar às pessoas que o sacrifício de agora (distanciamento social) vai dar frutos", amenizou o prefeito do Rio, para quem em 15 dias de afastamento é possível vislumbrar uma retomada das atividades.

Segundo a atualização mais recente do painel Rio Covid-19, da Prefeitura do Rio, os casos confirmados de coronavírus na cidade somam 278, espalhados por 49 bairros. Já os casos suspeitos são 166. A estimativa da Prefeitura, segundo Crivella, é chegar ao dia 28 de março com 300 infectados na cidade, contra uma previsão que poderia chegar a 2.200.