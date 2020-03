Após vazamento de foto íntima, assessoria do ex-BBB Hadson se pronuncia: Medidas estão sendo tomadas

25/03/2020 | 11:11



O ex-BBB20, Hadson Nery teve uma foto íntima vazada na web na última terça-feira, dia 24. Eliminado com 79,71% dos votos, o ex-jogador de futebol deu o que falar durante o programa após se envolver na estratégia de tentar prejudicar as mulheres da casa e acabou se tornando assunto das redes sociais mais uma vez.

Em nota, publicada no Instagram, a equipe de Hadson esclareceu a polêmica, afirmando que se trata de uma foto antiga e ainda declarou que medidas já estão sendo tomadas pelos advogados do ex-BBB.

A imagem foi tirada há muito tempo e estava arquivada em seu celular, o qual foi hackeado criminosamente. Medidas já estão sendo tomadas pelos advogados de Hadson, tanto para localizar a pessoa responsável por hackear o celular do mesmo, quanto para responsabilizar os sites, blogs e perfis que estão divulgando, compartilhando e disseminando conteúdo com teor íntimo ou sexual sem o consentimento do mesmo, diz a assessoria jurídica.