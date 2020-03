Sammy, esposa de Pyong Lee, chega a cobrar 50 mil reais para fazer publicidade no Instagram

25/03/2020 | 11:11



Sammy Lee, esposa de Pyong Lee, estava gravando vídeos ao lado do marido para mostrar sua agenda, quando acabou mostrando a tela de seu celular revelando os valores de cada publicidade que fez por meio do Instagram. Segundo informações do colunista Leo Dias, ela, que vive como influenciadora digital, chega a cobrar 50 mil reais para divulgar um sorteio na rede social.

Além disso, ela cobra em média seis mil e 500 reais para fazer apenas três Stories divulgando algo. E também, caso uma marca queira que Sammy faça publicidade sobre algum produto de bebê, ela cobra dois mil e 500 reais.

Lembrando que, recentemente, ela deu à luz Jake, o primeiro filho do casal. O momento do parto não contou com Pyong, já que o hipnólogo estava confinado no BBB20, mas ele teve que deixar casa, após disputar um paredão com Babu Santana e Rafa Kalimann. Sua participação no reality show da TV Globo, aliás, deu o que falar, já que muitas pessoas o criticaram por deixar a esposa, grávida, sozinha.