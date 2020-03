Gisele Bündchen e seus filhos cantam Count On Me para inspirar seguidores em meio ao coronavírus

25/03/2020 | 11:11



Devido à pandemia do coronavírus, muitos famosos estão enviando mensagens de esperança aos internautas através de vídeos cantando diferentes músicas. Agora foi a vez da supermodelo Gisele Bündchen dar seu recado de amor e luz a todos. Na última terça-feira, dia 24, a top postou um vídeo fofo em seu Instagram, no qual ela e seus filhos com o jogador Tom Brady, Vivian Lake e Benjamin Rein, cantam a inspiradora música Count On Me, de Bruno Mars.

Gisele e as crianças estão sentadas em um sofá em meio a folhagens tropicais, acompanhada por Fluffy, a cachorrinha Shih-tzu da família. No momento, a topmodel, seu marido e os filhos estão cumprindo a quarentena durante as férias em sua mansão na Costa Rica. Na legenda do vídeo, ela deixou um recado inspirador para seus seguidores:

Por mais que estejamos passando por um momento muito difícil, precisamos viver o HOJE e valorizar o AGORA. A vida é um presente. Vamos cuidar uns dos outros. Tem algum amigo que sabe cozinhar? Ligue pra ele. Aquele que adora academia? Pede pra ele te ensinar uns exercícios. E o que sabe meditar? Por que não liga e pede umas dicas? Nós, por aqui, estamos cantando para mandar energia positiva para todos. O que vocês que tem que ficar em casa estão fazendo por aí? Me marquem nas suas publicações que vou postar no meu stories. Vamos inspirar uns aos outros.

O post de Bündchen vem em meio a um grande momento de sua vida, já que seu marido Tom Brady anunciou no começo de março que estava deixando o time de futebol americano New England Patriots, onde jogou por 20 anos, para se juntar ao Tampa Bay Buccaneers, o que fará com que a família se mude de Boston. De acordo com a People, Gisele disse aos fãs por meio de um storie do Instagram que nem ela sabe onde vai morar ainda:

- Eu adoraria saber se vou morar este ano, mas ainda não sei, mas espero que seja um lugar agradável e onde meu marido esteja feliz jogando. Então, vamos ver.