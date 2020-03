Kevin Hart e esposa anunciam que estão esperando segundo filho

25/03/2020 | 11:11



Se existem famosos mais animados com o ano de 2020, certamente são esses. O motivo? Eles anunciaram que vão aumentar - ou já aumentaram - a família este ano. Por meio do Instagram, Kevin Hart e sua esposa Eniko Hart anunciaram a vinda do segundo filho!

Casados desde 2016, eles já são pais de um menino de dois anos de idade chamado Kenzo Kash:

Bebê número dois no meio de tudo isso, contamos com nossas bênçãos e não poderíamos ficar mais agradecidos! Logo seremos uma família de seis brilhando e crescendo, disse Eniko, fazendo referência aos dois filhos de Kevin com a ex-esposa, Torrei Hart: Heaven e Hendrix.