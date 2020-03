Grávida, Michelle Williams se casa em cerimônia secreta

25/03/2020 | 11:11



Michelle Williams é uma mulher casada novamente! De acordo com o site da revista Us Weekly, a atriz e o companheiro Thomas Kail se casaram em segredo.

Em dezembro de 2019, eles confirmaram que estavam noivos e no início deste ano revelaram que estavam à espera de um filho juntos.

O casamento teria sido realizado apenas com a presença de alguns familiares e amigos do casal, que começou seu relacionamento com Kail durante as filmagens da série Fosse/Verdon, protagonizada por ela e dirigida por ele.

A atriz, que está com 39 anos de idade, foi casada com o ator australiano Heath Ledger, que morreu em 2008. Juntos, eles se tornaram pais de Matilda, hoje com 14 anos de idade. O ator, que interpretou o personagem Coringa, morreu após sofrer uma overdose acidental de medicamentos. Williams ainda foi casada com o cantor e compositor Phil Elverum, mas o relacionamento chegou ao fim em em abril de 2019, após menos de um ano do casamento.