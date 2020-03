Após perrengue com vazamento, Pabllo Vittar adianta lançamento de seu novo álbum

25/03/2020 | 11:10



Pabllo Vittar passou um baita perrengue esta semana após se deparar com o vazamento de algumas músicas de seu mais novo álbum, 111. O projeto musical, que foi dividido e teve sua primeira parte lançada no final de 2019, ainda não tinha data marcada para sair e precisou ser adiantado.

Na noite da última terça-feira, dia 24, Pabllo anunciou que as canções inéditas já estavam disponíveis em todas as plataformas digitais. Por meio de suas redes sociais, a artista publicou uma série de cliques sobre o álbum, que entrega uma estética futurística e um tanto quanto inusitada.

Vale lembrar que após perceber o vazamento, Pabllo recorreu ao seu Twitter para se pronunciar:

Quem vazou eu espero do fundo do meu coração que queime no fogo do inferno.

O desabafo ainda contou com toques de superação:

Já passei por tantas coisas, não vai ser um vazamento que vai me abalar.