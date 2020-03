Vazamento de água atrapalha o trânsito em Diadema

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



25/03/2020 | 10:48



Uma adutora da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) rompeu na manhã de hoje, na Avenida Dr Ulysses Guimarães, em Diadema, e atrapalha o tráfego de veículos na região. O ponto de vazamento está localizado sob o viaduto da Imigrantes e já há trabalho de equipe da companhia no local. A Sabesp ainda não informou que haverá suspensão temporária do abastecimento para os bairros do entorno, Vila Conceição, Vila Nogueira e Vila Mulford.