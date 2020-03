Regina Duarte se manifesta a favor de Bolsonaro sobre quarentena

25/03/2020 | 10:32



A atriz e atual secretária especial de Cultura, Regina Duarte, publicou em sua conta no Instagram mensagem a favor de um dos pronunciamentos do presidente Jair Bolsonaro. Na postagem, ela destacou a frase dita pelo presidente. "Nós não podemos extrapolar a dose porque com o desemprego a catástrofe será maior." Em seguida, Regina Duarte escreve: "para quem não entendeu a visão de Bolsonaro. Ele está certíssimo!"