Serviços de transportes sobem 2,8% em janeiro ante dezembro, diz IBGE

25/03/2020 | 10:18



O volume de serviços prestados subiu em quatro das cinco atividades na passagem de dezembro de 2019 para janeiro, com destaque para a alta de 2,8% nos serviços transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou nesta quarta-feira, 25, a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). Com a alta de janeiro, os serviços de transportes recuperaram a queda acumulada de 2,8% em novembro e dezembro do ano passado.

Também foi destaque em janeiro a atividade "Outros Serviços", que avançou 1,2% ante dezembro de 2019. Nos cinco meses desde setembro do ano passado, o volume de serviços prestados nessa atividade acumulou alta de 7,6%, informou o IBGE.

As outras atividades que registraram desempenho positivo foram os serviços prestados às famílias (0,7%), que recuperaram "parte da perda de 2,1% verificada entre novembro e dezembro", e os serviços profissionais, administrativos e complementares (0,1%), que "não conseguiu reverter a queda de dezembro de 2019 (-1,8%)".

Na contramão, o "único o resultado negativo veio de serviços de informação e comunicação: -0,9%, eliminando, assim, o acréscimo de 0,3% verificado no mês anterior", informou o IBGE.