Parlamento britânico antecipa fechamento em uma semana por causa do coronavírus

25/03/2020 | 09:06



O Parlamento britânico decidiu antecipar seu fechamento em uma semana, como parte de esforços do governo do Reino Unido de conter a disseminação do coronavírus, segundo a mídia britânica. A suspensão começará na noite desta quarta-feira e durará ao menos quatro semanas.

Originalmente, as atividades parlamentares seriam interrompidas a partir de 31 de março, com retorno previsto em três semanas.