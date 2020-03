Moody's altera perspectiva da indústria aeroespacial e de defesa para "negativa"

25/03/2020 | 07:33



A Moody's alterou sua perspectiva para a indústria aeroespacial e de defesa global, de "estável" para "negativa", em razão da pandemia de coronavírus.

"A duração incerta e disseminação do surto de coronavírus causaram fortes cortes de capacidade e estresse financeiro para as companhias aéreas", disse a agência de classificação de risco. "Esperamos que as companhias aéreas e locadoras de aviões atrasem entregas de aviões comerciais para reduzir o impacto em seus balanços financeiros. Há também o possível enfraquecimento da demanda de passageiros após a crise", acrescentou a Moody's.

A perspectiva para a indústria aeroespacial e de defesa global era mantida em "estável" pela Moody's desde dezembro de 2019, depois de ficar em "positiva" nos quatro anos anteriores.