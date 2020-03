Quatro municípios retomam hoje vacinação contra a gripe

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



25/03/2020 | 00:01



São Caetano, Ribeirão Pires, Mauá e Diadema retomam hoje a campanha de vacinação contra a gripe. As cidades haviam suspendido os trabalhos, assim como os outros três municípios da região, porque as doses se esgotaram no primeiro dia da aplicação. Não há data para a retomada nas outras cidades.



Neste primeiro momento, a campanha é direcionada para idosos e profissionais da saúde. São Caetano criou mais dois postos drive-thru, que funcionou bem no primeiro dia da campanha. Além do Atende Fácil, no Centro, as pessoas podem receber o reforço sem sair do carro na Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Leandro Klein, no bairro Nova Gerty, e também no Teatro Paulo Machado de Carvalho, no Santa Maria, a partir das 8h



Mauá também terá drive-thru no Paço, com entrada pela Rua Gabriel Marques, a partir das 8h. Em Ribeirão Pires o reforço dentro do carro será no Complexo Ayrton Senna – Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, no Centro. Diadema também vai retomar as vacinas a partir das 11h, mas apenas nas escolas municipais.

Ontem, a população não estava bem informada sobre a suspensão da campanha. No total, a região recebeu segunda-feira 107 mil reforços do Ministério da Saúde, via governo do Estado, e o público-alvo nesta etapa é de 432 mil pessoas.



Em Diadema, moradores foram ontem aos pontos de imunização, mas não havia qualquer cartaz ou funcionários para explicar a suspensão da campanha. A cidade transferiu a mobilização das UBS (Unidades Básicas de Saúde) para as escolas municipais.



Na Emeb (Escola Municipal de Ensino Básico) Professora Elza Freire, no bairro Conceição, a costureira Maria de Fátima Silva, 62, encontrou o portão fechado. Apenas um segurança avisou lá de dentro que não haveria vacinação. “Não vim ontem (segunda) porque achei que ia estar cheio e agora fiquei sem”, lamentou a moradora.



Na Emeb Márcia Maria Rodrigues da Silva, no Centro, também não havia informação. A dona de casa Lucíola Fonseca, 58, estava levando a mãe, Aparecida Fonseca, 88, para se imunizar. “Não sabia que tinha acabado. Passei para ver se tinha movimento”, explicou. Elas moram no Centro e pretendem acompanhar, pelos canais de informação da Prefeitura, a retomada da aplicação das vacinas.



A Secretaria de Estado da Saúde foi questionada sobre a previsão de envio de novas doses à região e retomada da campanha. Em nota, a pasta informou que a responsabilidade de compra e envio aos Estados da vacina contra Influenza (gripe) é do Ministério da Saúde.



De acordo com o comunicado, a secretaria montou força-tarefa com as equipes do CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica) e do CDL (Centro de Distribuição e Logística) garantindo envio das grades de vacina que chegaram contra a gripe com agilidade aos municípios.



“O Ministério da Saúde enviou cerca de 2 milhões de doses a São Paulo, o que representa 32% do quantitativo necessário para os grupos prioritários da primeira etapa. A pasta está em diálogo contínuo com o ministério para garantir o abastecimento”, completou o comunicado. Não foi indicado quando as novas vacinas vão ser entregues no Grande ABC.