Especialistas defendem extensão de prazo

Flavia Kurotori

do Diário do Grande ABC



24/03/2020 | 22:41



Especialistas defendem que a Receita Federal estenda o prazo para entrega do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2020, que vai até 30 de abril. A sugestão é que a data seja adiada até 31 de maio em razão da pandemia do novo coronavírus, já que a quarentena pode impedir que os contribuintes tenham acesso a documentos essenciais.

“Normalmente, quem tem posse ou propriedades acima de R$ 300 mil (que fica obrigado a declarar) são pessoas mais velhas, idosas, que têm certa dificuldade com tecnologia e podem ter dificuldades em pegar comprovantes via internet”, explicou Márcio Shimomoto, presidente da King Contabilidade. “Não podemos atender pessoalmente na quarentena, então, recomendamos digitalização dos documentos ou videoconferências, porém, alguns têm dificuldade com essas ferramentas.”

Outra justificativa é que, culturalmente, o brasileiro deixa para organizar os comprovantes na última hora. “Os informes de rendimento foram entregues até fevereiro, mas outros comprovantes, como despesas com saúde e educação, as pessoas costumam pensar ‘depois vou atrás disso’ e podem acabar tendo problemas”, assinalou Morvan Meirelles, advogado tributarista da Meirelles Milaré Advogados, lembrando que estabelecimentos, a exemplo de escolas, não estão funcionando ou estão operando no sistema home office.

Clarice Oliveira, contadora da CR Oliveira, destacou que o público mais afetado é aquele que costuma buscar atendimento em faculdades, onde os estudantes de ciências contábeis prestam assistência gratuitamente. “O maior problema é quem não tem acesso à internet”, apontou.

Na sexta-feira, o Sindifisco (Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais) enviou ofício à Receita Federal solicitando ampliação do prazo. O argumento é que a quarentena pode dificultar o recolhimento de documentos necessários ao preenchimento da declaração e o contato com contadores. O Fisco afirma que está avaliando o pedido.

ORIENTAÇÃO

Mesmo que o contribuinte não tenha todas as informações em mãos, os especialistas orientam que a declaração seja enviada e, posteriormente, retificadora seja feita. Desta maneira, a pessoa evita a multa de R$ 165,74 a 20% do imposto devido, mais juros de mora, aplicada quando há descumprimento do prazo.

Vale lembrar que estão obrigados a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 ou não tributáveis acima de R$ 40 mil em 2019. Também devem acertar as contas com o Leão os trabalhadores rurais cuja renda bruta anual seja superior a R$ 142.798,50, além de quem acumulou posses e bens no valor total superior a R$ 300 mil.

Passados 21 dias do início do prazo para envio, no Grande ABC, apenas 158.313 das 719.405, o equivalente a 20%, das declarações esperadas, foram recebidas até segunda-feira.

Profissionais adaptam atendimento

Para manter as atividades durante a quarentena, contadores e advogados tributarista ouvidos pelo Diário contaram que adaptaram o atendimento aos clientes, uma vez que o decreto estadual não permite que eles operem de portas abertas.

Márcio Shimomoto, da King Contabilidade, segue trabalhando no escritório, entretanto, atende os contribuintes por meio de chamadas de vídeo, telefone, mensagem ou e-mail. Ele solicita que os documentos sejam enviados digitalizados.

Clarice Oliveira, contadora da CR Oliveira, adotou as mesmas medidas, embora esteja em trabalho home office. “Já tenho uma carteira de clientes, então, possuo a maioria das informações, o que facilita. No caso dos idosos, que não estão acostumados com essas modernidades, explico o que precisa ser feito para um filho ou neto, e eles acabam ajudando”, relatou.

O advogado tributarista Morvan Meirelles, do Meirelles Milaré Advogados, também está trabalhando em home office.

Os profissionais explicaram que marcam horário para prestar atendimento – seja on-line ou por telefone – e a medida está funcionando.