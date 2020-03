Bancos limitam os horários de atendimento nas agências

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



25/03/2020 | 00:04



As agências bancárias de todo o País passam a opera com horário de atendimento reduzido. De acordo com anúncio feito ontem pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as unidades devem operar com limite de pessoas e apenas com transações essenciais, das 10h às 14h. A mudança acontece por causa do combate à disseminação do novo coronavírus, e as principais instituições financeiras já afirmaram que devem seguir a medida.

A Caixa anunciou que o atendimento dentro do horário será restrito apenas aos casos que não podem ser tratados pelo atendimento telefônico ou pelos aplicativos para celular e demais serviços digitais. O banco manterá a abertura antecipada em uma hora de 1.619 agências, exclusiva para clientes do grupo de risco. A lista pode ser consultada no site www.caixa.gov.br/caixacomvoce/Paginas/default.aspx.

A instituição financeira também afirmou que fará atendimrnto via WhatsApp (0800-726-8068). Utilizando o CPF, o cliente poderá contatar a Caixa para atendimento dos serviços do pacote de medidas, como o pedido de renegociação de dívidas, por exemplo. A partir de amanhã, estará disponível também o atendimento da agência para todos os clientes correntistas e poupadores.

O Bradesco também afirmou que vai seguir o horário de atendimento entre 10h e 14h para o público em geral. Para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), o atendimento começa uma hora antes e, nos dias de pagamento desse público, como acontece hoje, de acordo com cronograma, a abertura das agências acontecerá com duas horas de antecedência, ou seja, às 8h.

O Banco do Brasil informou que também vai atender esse público das 9h às 10h – a abertura será das 10h às 14h. A instituição informou que o atendimento presencial será prestado somente em casos essenciais e de forma excepcional, como nas situações de desbloqueio de senha e cartão, saques de benefícios sociais sem cartão, atendimentos referentes aos programas sociais destinados a aliviar as consequências econômicas do novo coronavírus e a pessoas com doenças graves.

O Itaú Unibanco também informou que aposentados e pensionistas terão acesso às agências uma hora antes do público geral (das 9h às 10h). “As agências iniciam o atendimento aos demais clientes às 10h e encerram suas operações às 14h. Além disso, o banco tem limitado o fluxo de clientes nos locais e instruindo a manter entre si a distância mínima de um metro”, informou, por meio de nota.

As agências do Santander com maior concentração de pensionistas e clientes idosos também podem adotar horário exclusivo para o atendimento dessa população, das 9h às 10h. O banco já tinha afirmado que deve fechar parte das agências por 15 dias. No site da instituição financeira (www.santander.com.br), o cliente encontrará a lista de agências com atividades interrompidas, os horários das centrais de atendimento e mais informações.

O presidente do Sindicato dos Bancários do ABC, Belmiro Moreira, afirmou que a orientação é que os beneficiários do INSS, que começam a receber hoje, agendem o horário de atendimento nas agências, “A orientação é que realmente só vá sacar quem não tem conta em banco. Caso contrário, o melhor é agendar para evitar aglomerações, como as da última semana”, disse.