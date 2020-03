Deputado propõe redução de salário durante pandemia

Daniel Tossato

25/03/2020 | 00:01



O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), que tem domicílio eleitoral em São Bernardo, protocolou projeto na mesa diretora da Assembleia Legislativa que prevê redução em 50% dos salários dos parlamentares durante o período de estado de calamidade decretado em razão da pandemia do coronavírus. A ideia, segundo o petista, é que a diferença de valores seja destinada ao Executivo e utilizada para combater a Covid-19.

De acordo com o requerimento formalizado na casa, o pedido leva em consideração a redução da atividade parlamentar e a suspensão das sessões para embasar a solicitação de corte nos vencimentos dos deputados. O salário bruto de um deputado estadual é de R$ 25 mil, ou seja, caso a proposta seja avalizada, cada um receberia R$ 12,5 mil por mês de contracheque. “O valor correspondente à diferença salarial deverá ser destinado ao Executivo para ser empregado exclusivamente nas ações destinadas ao combate à proliferação do coronavírus, na aquisição de bens e insumos destinados ao tratamento dos acometidos pela Covid-19 nas unidades da rede pública de saúde”, diz trecho do texto. Não há previsão sobre eventual votação.

A proposta enfrenta resistência. Teixeira pontuou que a Assembleia também tem que adotar medidas que visem ajudar a sociedade “neste momento de extrema dificuldade”. “Sei que haverá reações (por parte dos deputados), mas este é o momento de realizar sacrifícios”, disse.

Também deputado com residência em São Bernardo e autodenominado independente, Coronel Nishikawa (PSL) declarou que a medida proposta é populista e frisou que o petista “é rico”. “Durante os quatro anos (de mandato) tinha como certo receber o salário integral. Mas se todos concordarem, não vejo problema”, alegou – além de deputado, Teixeira é empresário do ramo de formação de agentes públicos. Parlamentar com reduto em São Caetano, Thiago Auricchio (PL) ponderou que a Assembleia também pode ajudar nesta ocasião. “Toda decisão que visa o combate do vírus é bem-vinda”, frisou.

Ontem, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM), sugeriu corte de 20% nos salários dos servidores e deputados como gesto simbólico para mostrar que há união no combate à pandemia.