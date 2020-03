Com contratos perto do fim, Santo André teme não ter time para finalizar Paulista

24/03/2020 | 18:05



Dono da melhor campanha do Paulistão, o Santo André cogita não voltar a disputar a competição. Não que o líder da tabela não queira. As circunstâncias, porém, podem fazer com que o clube do ABC Paulista fique sem time para terminar o Estadual deste ano. O Paulistão, assim como todos os Estaduais, está paralisado por causa da pandemia do novo coronavírus.

O maior problema do clube é o tempo de contrato dos jogadores. A maioria será encerrada já em abril, mês que deveria terminar o Paulistão.

"Pode acontecer de não termos equipe para disputar o Paulistão. Se a disputa demorar para retornar e retornar em dois, três, quatro meses, fica inviável a participação com esse elenco ou com um grupo competitivo para brigar pelo título. Nós temos força para brigar pelo título, sim, com o elenco que tem hoje. Qualquer coisa diferente disso pode tornar inviável a nossa participação competitiva bem como de várias outras equipes", revelou Edgard Montemor, diretor executivo de futebol.

O dirigente disse que ainda aguarda uma posição da Federação Paulista de Futebol sobre a situação incomum. "O Santo André ainda aguarda uma posição oficial da FPF em relação ao retorno ou não da competição. E isso não acontece só conosco, mas os clubes pequenos que não têm calendário, com certeza. Se essa competição demorar para voltar, os contratos vão terminar. A maioria, 90% dos atletas do Santo André, tem o contrato terminando em abril. Desde o 7 de abril, que tem dez que terminam, até o final de abril a gente vai ficando com quatro ou cinco jogadores apenas", alertou o dirigente.

O Santo André lidera o Grupo B e a classificação geral, com 19 pontos. São seis vitórias, um empate e três derrotas. Na volta do Estadual - ainda sem data para acontecer -, o time do ABC Paulista visitará o Santos na Vila Belmiro pela 11ª e penúltima rodada.

"A volta do Paulistão seria o ideal, seria bom que a competição fosse finalizada dentro de campo. Mas tem um prazo para isso. A gente não pode falar em voltar o Paulistão em junho, em julho, agosto. Fica inviável. O clube gostaria que voltasse desde que a gente consiga passar por esse momento difícil que se encontra em relação à saúde das pessoas, isso é o mais importante. Não temos condições de participar de um campeonato que demore muito a voltar", finalizou Edgard Montemor.D