Diadema investiga mais duas mortes suspeitas por Covid-19

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



24/03/2020 | 17:46



A Prefeitura de Diadema anunciou que investiga a relação do novo coronavírus com mais duas mortes no município, totalizando em três os óbitos que vêm sendo apurados. No boletim epidemiológico enviado nesta terça-feira (24) ao Diário, a administração pública esmiúça os casos suspeitos na cidade, que agora são 49, entre eles 19 internados graves e 27 profissionais de saúde (além do trio que está sendo investigado). O único caso confirmado em Diadema é justamente de profissional da saúde e a pessoa está internada em hospital.

A nota explica ainda que, assim como o prefeito Lauro Michels (PV) explicou em vídeo publicado ontem, houve mudança no atendimento aos pacientes e os exames laboratoriais que identificam Covid-19 serão realizados somente em casos internados graves ou críticos e profissionais da saúde com sintomas da doença.